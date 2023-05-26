Manchester United Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Premier Lig'in 32. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester United Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2023 00:00
İngiltere Premier Lig'in 32. hafta erteleme maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 4-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada 6. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçen United, 45+5'te Martial'le iki farklı öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan United 73'te Bruno Fernandes is 78'de Rashford'un golleriyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Chelsea Joao Felix'le golü bulsa da maçın galibi değişmedi.

Bu sonucun ardından Manchester United 72 puana yükseldi ve 3. sıraya yükselerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Chelsea ise kabus gibi devam eden sezonda üst üste 3. maçını da kazanamayarak 43 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery