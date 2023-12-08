Manchester United maçında görülmeyenler: Ziyech, Garnacho, Erik ten Hag

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın bedelsiz olarak kiraladığı Hakim Ziyech, son dönemde gösterdiği performansla parmak ısırttı. Faslı hücum oyuncusunun performansını Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher köşesine taşıdı. Osman Şenher, sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusunun Manchester United maçı sonrası Erik ten Hag tarafından övüldüğünü okuyucularıyla paylaştı.
İşte Şenher'in yazısında yer alan Hakim Ziyech kısımları;
"GARNACHO'NUN GÖZLERİNE BAKTI"
"Manchester United maçında ilk golü atan Garnacho taraftarlara dönüp kulaklarını açarak 'hadi şimdi tezahürat yapın' anlamında bir hareket yaptı. Bu hareket sadece ve sadece o gün maça gelen 52 bin taraftarı tahrik etmek anlamına geliyordu. Hakem de bu harekete sinirlendi. Ziyech, Garnacho'nun arkasından yürüdü yanına geldi, hiçbir şey konuşmadan gözlerinin içine bakarak en büyük hakareti yaptı. Adam kendi klasına, futbolculuğuna o kadar saygı gösteriyor ki, 'ben çizgideki normal bir oyuncu değilim' diye mesaj veriyor.
"TEN HAG MAÇ SONU YANINA GELDİ"
Bu Ziyech Galatasaray'ın çıtasını resmen yükseltiyor. United maçından sonra da İngilizlerin hocası Ten Hag, yıldız futbolcunun yanına gelerek 'bizim kalecimiz o golleri yemedi, sen üstün zekanla o golleri attın, bir de asist yaptın. maçın en büyük yıldızı sensin' diye Ziyech'i övdü.
İşte Şenher'in yazısında yer alan Hakim Ziyech kısımları;
"GARNACHO'NUN GÖZLERİNE BAKTI"
"Manchester United maçında ilk golü atan Garnacho taraftarlara dönüp kulaklarını açarak 'hadi şimdi tezahürat yapın' anlamında bir hareket yaptı. Bu hareket sadece ve sadece o gün maça gelen 52 bin taraftarı tahrik etmek anlamına geliyordu. Hakem de bu harekete sinirlendi. Ziyech, Garnacho'nun arkasından yürüdü yanına geldi, hiçbir şey konuşmadan gözlerinin içine bakarak en büyük hakareti yaptı. Adam kendi klasına, futbolculuğuna o kadar saygı gösteriyor ki, 'ben çizgideki normal bir oyuncu değilim' diye mesaj veriyor.
"TEN HAG MAÇ SONU YANINA GELDİ"
Bu Ziyech Galatasaray'ın çıtasını resmen yükseltiyor. United maçından sonra da İngilizlerin hocası Ten Hag, yıldız futbolcunun yanına gelerek 'bizim kalecimiz o golleri yemedi, sen üstün zekanla o golleri attın, bir de asist yaptın. maçın en büyük yıldızı sensin' diye Ziyech'i övdü.
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