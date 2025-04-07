Manchester United'ın hedefi Cunha

Manchester United, Wolverhampton forması giyen Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'ın hedefi Cunha
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07 Nisan 2025 18:30
Son güncelleme 07 Nisan 2025 18:31
Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Ruben Amorim'in ekibinin transferdeki yeni hedefi ortaya çıktı.

TalkSport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Matheus Cunha ile ilgileniyor.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

25 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton ile olan sözleşmesinde bu yaz devreye girecek bir serbest kalma maddesi olduğu ve bu rakamın yaklaşık 73 milyon euro olduğu kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig'den Nottingham Forest'ın da istediği ancak Cunha'nın hedefinin ligdeki altı büyük takımdan birine gitmek olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Cunha'nın Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Wolverhampton'da bu sezon 29 maçta süre bulan Cunha, 15 gol attı ve 4 asist yaptı.

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