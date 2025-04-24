Manchester United'ın Hazard transferi işte bu yüzden gerçekleşmedi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Eden Hazard'ı transfer etme şansını, oyuncunun menajerinin talep ettiği milyonlarca sterlinlik gizli ödemeyi yapmayı reddetmesi üzerine kaybettiği ortaya çıktı.



2012 yılında Hazard'ın menajerliğini yapan John Bico'nun, Manchester United'dan yüklü bir komisyon talep etmesi üzerine transfer gerçekleşmedi.



Bico, kulüp yöneticilerine, kulüp aracılığıyla 1 milyon sterlin ve kulüp sahiplerinden birkaç milyon sterlin daha ödeme yapılmasını önerdi. Ancak menajerin bu isteği kabul görmedi.



Öte yandan menajer John Bico'nun Belçika'da mali suçlarla ilgili başka bir davadan yargılandığı ortaya çıktı.



