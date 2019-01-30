Premier Lig'de 24. hafta maçında Manchester United ile Burnley karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Burnley 51. dakikada Ashley Barnes ile öne geçti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Chris Wood'un golüyle Burnley farkı 2'ye çıkardı.
Manchester United, 87. dakikada Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle umutlanırken 90+3. dakikada Lindelöf ile skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United ile Burnley 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükseltti. Burnley'nin puanı ise 23 oldu.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile 8'de 8 yaptıktan sonra ilk kez puan kaybetti.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Burnley 51. dakikada Ashley Barnes ile öne geçti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Chris Wood'un golüyle Burnley farkı 2'ye çıkardı.
Manchester United, 87. dakikada Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle umutlanırken 90+3. dakikada Lindelöf ile skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United ile Burnley 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükseltti. Burnley'nin puanı ise 23 oldu.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile 8'de 8 yaptıktan sonra ilk kez puan kaybetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın