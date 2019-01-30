Premier Lig'de 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Burnley 51. dakikada Ashley Barnes ile öne geçti. Karşılaşmanın 81. dakikasında Chris Wood'un golüyle Burnley farkı 2'ye çıkardı.Manchester United, 87. dakikada Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle umutlanırken 90+3. dakikada Lindelöf ile skoru eşitledi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United ile Burnley 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükseltti. Burnley'nin puanı ise 23 oldu.Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile 8'de 8 yaptıktan sonra ilk kez puan kaybetti.