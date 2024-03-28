Manchester United'dan Joselu sürprizi!

Manchester United, Real Madrid'den 34 yaşındaki forvet Joselu'yu kadrosuna katmak istiyor. [Relevo]

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan Joselu sürprizi!
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28 Mart 2024 13:32
Rasmus Hojlund'a yedek bir forvet arayışında olan Manchester United, gözüne Joselu'yu gözüne kestirdi.

Relevo'nun haberine göre; MANU, bonservisi Espanyol'da olan ve Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen Joselu'yu transfer etmek istiyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

İngiliz devinin oyuncu için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

Real Madrid ile toplamda 40 maçta forma giyen İspanyol golcü, 15 gol ve 3 asist yaptı.

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