Manchester United'dan Joselu sürprizi!

Rasmus Hojlund'a yedek bir forvet arayışında olan Manchester United, gözüne Joselu'yu gözüne kestirdi.



Relevo'nun haberine göre; MANU, bonservisi Espanyol'da olan ve Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen Joselu'yu transfer etmek istiyor.



RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK



İngiliz devinin oyuncu için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.



Real Madrid ile toplamda 40 maçta forma giyen İspanyol golcü, 15 gol ve 3 asist yaptı.



