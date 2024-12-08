Manchester United'da flaş ayrılık: Dan Ashworth

Manchester United, 5 aylık görev süresinin ardından sportif direktör Dan Ashworth ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da flaş ayrılık: Dan Ashworth
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08 Aralık 2024 12:40
Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu sezonun başında kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Nottingham Forest karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin, Ashworth'a kararını ilettiği kaydedildi.

53 yaşındaki Dan Ashworth, geçtiğimiz sezonun ardından Newcastle United'dan ayrılarak Manchester United'ın başına geçmişti.
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