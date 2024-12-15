Manchester derbisinde çılgın geri dönüş!

Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

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Manchester derbisinde çılgın geri dönüş!
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15 Aralık 2024 21:30
Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, derbide Manchester United ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı United 2-1 kazandı.

Pep Guardiola'nın takımı 36. dakikada Josko Gvardiol ile öne geçti. MANU, 88'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amad Diallo, 89. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Manchester geri döndü. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma United'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Manchester United'da 14. dakikada sakatlanan Kobbie Mainoo, oyuna devam edemedi. Onun yerine Mason Mount girdi.

PEP YİNE KAZANAMADI

City ligde oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı yine sahadan boynu bükük ayrıldı.

AMORIM İLE 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Çıktığı son 2 maçı kaybeden Manchester United'a Ruben Amorim derbi zaferiyle moral buldu. 

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 22'ye çıkardı. Manchester City ise 27 puanda kaldı.

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