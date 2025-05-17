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Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Palace'ın oldu!

İngiltere'de FA Cup final maçında Manchester City, Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Crystal Palace, tek golle kupayı müzesine götürmeyi başardı.

calendar 17 Mayıs 2025 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 20:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'ye bir şok daha: FA Cup Palace'ın oldu!
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İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Manchester City, bir çok da FA Cup'ta yaşadı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, FA Cup finalinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Wembley'de oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Eberechi Eze attı.

Manchester City'de Omar Marmoush, 36. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Marmoush, vuruşunda kaleci Dean Henderson'u geçemedi.



Bu sonucun ardından Crystal Palace, kupayı müzesine götürmeyi başardı ve FA Cup'ı tarihinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, salı günü sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Crystal Palace, aynı gün evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.


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