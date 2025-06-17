Manchester City'e Jack Grealish müjdesi!

SATIŞ LİSTESİNE KOYULDU!

EVERTON KANCASI!

Manchester City'de kadro dışı bırakılan ve İngiliz devinin kurtulmak istediği Jack Grealish'e talip çıktı.Yaşam tarzı nedeniyle saha içi performansı düşen İngilizlerin prensi Jack Grealish, Manchester City'de istenmeyen adam ilan edildi. Tecrübeli oyuncu, City'nin katıldığı Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD'ye götürülmedi.Takımda en çok kazanan oyuncular arasında yer alan Jack Grealish, Manchester City tarafından satış listesine koyuldu. Yıldız oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle kiralık teklifi dahil yapılmadı. Ancak İngiliz takımını sevindiren gelişme oldu.Football 365'in haberine göre gelecek sezon iddiaları kadro kurmak isteyen Everton, transfere yüksek bütçe ayırdı. Liverpool temsilcisi, Manchester City'den 2 isme kanca attı.Habere göre Everton, şartların oluşması halinde Manchester City'den Jack Grealish ve Fenerbahçe ile anılan Kyle Walker'ı transfer etmek istiyor.