Manchester City'den tarihe geçen şampiyonluk

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara hafta sonu devam edildi.



Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de sezon tamamlanırken LaLiga ve Serie A'da ise son hafta maçları oynanacak.



İngiltere Premier Lig'de Manchester City, üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.



İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), önceki haftalarda şampiyonluğu garantilemişti.



Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon



İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, şampiyon oldu.



İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.



Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.



Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. Arsenal, Manchester City'nin puan kaybı yaşamamasıyla şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.



Sezonun sona ermesiyle görevinden ayrılacağını açıklayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başında son maçına çıktı. Klopp yönetimindeki son maçta Wolverhampton'ı ağırlayan "Kırmızılar", maçı 2-0 kazandı.



Bu sonuçların ardından Manchester City 91, Arsenal 89, Liverpool 82, Aston Villa 68, Tottenham 66 ve Chelsea 63 puanla 2023-2024 sezonunu tamamladı.



Son hafta maçında Fulham'a 4-2 yenilen Luton Town ise Sheffield United ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım oldu.



Arda Güler, 2 gol attı



İspanya LaLiga 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 37. hafta maçında deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı.



Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve iki gol atan Arda Güler, en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.



LaLiga'da haftanın en renkli karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 4. kez ilk 11'de sahaya çıktı.



İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda, bu sezon LaLiga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Arda, ligde bu zamana kadar 373 dakika oynadı.



Diğer yandan Real Madrid'in ilk yarıyı deplasmanda 4-1 önde kapatmasına rağmen bu avantajını koruyamaması ve Villarreal'in tüm gollerini, Trabzonspor'un eski futbolcusu Norveçli Alexander Sörloth'un atması maçta öne çıkan önemli bir detay oldu.



Ligde ikinci sırada yer alan Barcelona ise konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 3-0 yendi.



LaLiga'da son hafta öncesinde şampiyon Real Madrid 94, Barcelona ise 82 puanda bulunuyor.



Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonu namağlup şampiyon tamamladı



Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg'u 2-1 yenerek sezonu namağlup şampiyon bitirdi.



Ligde 28 galibiyet, 6 beraberlikle 90 puana ulaşan Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde sezonu namağlup tamamlayan ilk takım oldu.



İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça çıkardı.



Ligin son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'a 4-2 mağlup olurken Stuttgart ise konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 yendi.



Bundesliga'da şampiyon Bayer Leverkusen'in ardından Stuttgart 73, Bayern Münih 72, Leipzig 65 ve Borussia Dortmund 63 puanla sıralanarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



Darmstadt 98 ve Köln'ün küme düştüğü ligde 16. sırayı alan Bochum ise play-out oynayacak takım oldu.



Serie A'da Inter ile Lazio berabere kaldı



İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyon Inter, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı.



Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı.



Lig ikincisi Milan ise deplasmanda Torino'ya 3-1 mağlup oldu.



Cagliari'ye 2-0 yenilen Sassuolo, Salernitana'nın ardından bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.



Ligde 37. hafta sonunda şampiyon Inter 93, Milan 74, birer maçı eksik takımlardan Bologna ve Juventus 67'şer, Atalanta ise 66 puanda bulunuyor.



Ligue 1 şampiyonu PSG, sezonu galibiyetle kapattı



Fransa Ligue 1'in 34. haftasında şampiyon PSG, deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.



Lig ikincisi Monaco ise ağırladığı Nantes'ı 4-0 mağlup etti.



Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, 2023-2024 sezonunu 76 puanla tamamladı. PSG'nin ardından Monaco 67 puanla ikinci ve Brest 61 puanla üçüncü olarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde etti. Ligde Lille 59, Nice 55 ve Olimpik Lyon 53 puanla sıralandı.



Öte yandan Lorient, evinde Clermont'u 5-0 yense de küme düşmekten kurtulamadı. İkili averajdaki deplasman golü farkıyla Metz'in arkasında kalan Lorient, Clermont'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Metz ise 16. sırayı alarak play-out oynama hakkı kazandı.





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