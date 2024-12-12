Manchester City'de yeni kriz: "Bana kulüp bul"

Premier Lig'in eski yıldızı Joe Cole, Manchester City'de bazı üst düzey oyuncuların kulübün içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Detaylar...

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Manchester City'de yeni kriz: 'Bana kulüp bul'
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12 Aralık 2024 18:07
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a mağlup olan ve son 10 resmi maçın sadece 1'ini kazabilen Manchester City'de kriz büyüyor.

Premier Lig'in eski yıldızı Joe Cole, Manchester City'nin formundaki düşüş ve 115 ayrı suçlamadan dolayı devam eden duruşmalar sebebiyle üst düzey oyuncuların rahatsız olduğu, menajerlerine kulüp bulmaları talimatı verdiğini söyledi.

Joe Cole yaptığı açıklamada, "City'deki mali durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Oyuncular insan ve neler olup bittiğini merak ediyor. Menajerleriyle konuşacaklar ve bazı söylentiler duyacaklar." diye konuştu.

Pep Guardiola'nın takımı, çıktığı son 10 resmi maçta sadece Nottingham Forest'ı mağlup edebildi.

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