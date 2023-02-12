Manchester City, Aston Villa karşısında zorlanmadı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Aston Villa karşısında zorlanmadı
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12 Şubat 2023 21:33
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1 kazanırken goller; 4. dakikada Rodri, 39. dakikada İlkay Gündoğan ve 45+1'de penaltıdan Riyad Mahrez'in ayağından geldi. Aston Villa'nın tek golü ise 61. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 48'e yükseltirken, Aston Villa 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda lider Arsenal ile karşılaşacak. Aston Villa ise bir sonraki lig maçını tıpkı Manchester City gibi Arsenal ile oynayacak.

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