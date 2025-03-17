Mancheester United, üç puanı üç golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mancheester United, üç puanı üç golle aldı
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16 Mart 2025 23:55
Son güncelleme 17 Mart 2025 00:04
İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Manchester United, Leicester City'ye konuk oldu.

King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Rasmus Höjlund, 68. dakikada Alejandro Garnacho ve 90'da Bruno Fernandes kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester United, puanını 37 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.

Leicester City, bu mağlubiyetin ardından ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk edecek. Leicester City, Manchester City deplasmanına gidecek.
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