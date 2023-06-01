Denver Nuggets koçu Michael Malone, süperstar oyuncusu Nikola Jokic'in özelliklerini, tutumunu ve tavrını överek kendisini San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan ile karşılaştırdı.



NBA Finalleri'nin medya gününde Malone, yıllardır yaptığı gibi Nuggets süper yıldızına yönelik Tim Duncan övgüsünü şu şekilde tekrarladı:



"Nikola, olmadığı biri gibi davranmaya çalışmaz. Asla 'Ben Nikola Jokic'im, Denver Nuggets için oynuyorum, takımımın kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bunu klas ve profesyonellik ile ortaya koyarak, hiçbir zaman tüm krediyi üstlenmeye çalışmayacağım' çizgisinin dışına çıkmıyor. Bu nadirdir.



Bu karşılaştırmayı sık sık yaparım; Tim Duncan'a hiç koçluk yapmadım, ancak ona karşı rekabet etmeme ve etrafındakilerden kendisi hakkında duyduğum hikayelere dayanarak şunu diyebilirim ki, Tim Duncan özverili bir süperstardı. Nikola Jokic'e de aynı gözle bakıyorum.



Bence Nikola Jokic de gerçekten özverili bir süperstar. Hiçbir zaman 'Bana bakın ve çabuk ne kadar harika olduğumu söyleyin' şeklinde bir tutumu olmadı. Hatta gördüğü ilgiden neredeyse utanıyor bile denebilir. Tek istediği şey soyunma odasındaki adamlardan biri olmak, eğlenmek, sıkı çalışmak ve kazanmaktan ibaret."



Sessiz yaklaşımı ve istikrarlı liderliği ile nam salmış olan Duncan, Spurs'ün yaklaşık yirmi yıla yayılan hanedanının merkezi olarak görev almış ve koç Gregg Popovich ile birlikte, San Antonio'nun beş lig şampiyonluğuyla sonuçlanan saltanatına dahil olmuştu.



"TARİHİN EN KOLAY 20'SİNİ ATTI"



Jokic ise, oyun stilini Duncan'ınki gibi modelleyip modellemediği sorulduğunda, tereddütsüz bir şekilde bunu onaylayarak Spurs efsanesinin basit ama etkili taktiklerine övgülerde bulundu:



"Oyunumu ona göre modelledim diyebilirim, evet. Kendisi tarihin en iyi uzun forvetlerinden biri. İşini hiç zorlanmadan yapıyordu. Bana karşı oynadığında biraz daha yaşlı dönemindeydi ama yine de muhtemelen tarihteki en kolay 20 sayıyı bulmuştu. Her zaman bir karşı hamlesi olurdu ve çok da sabırlıydı. Oyununuzu modellemek ve örnek almak için harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."



Jokic ve Nuggets, bu gece Miami Heat'e karşı şampiyonluk turunun ilk galibiyetini almaya çalışacak.



