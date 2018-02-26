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Malatyaspor taraftarlarına Fenerbahçe maçı uyarısı

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçından sonraki hafta sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı için duyuruda bulundu.

Kaynak: DHA
Malatyaspor taraftarlarına Fenerbahçe maçı uyarısı
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26 Şubat 2018 17:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçından sonraki hafta sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı için duyuruda bulundu.

Sarı- siyahlı küpten 'Taraftarların dikkatine' başlıklı duyuruda şöyle denildi:

"Daha önce yaşanan problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek amacıyla, 11 Mart Pazar saat 16:00'da sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını' temin etmeleri gerekmektedir."

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