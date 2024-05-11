Mainz, Dortmund'u devirdi ve umutlandı!

Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Dortmund, deplasmanda Mainz'e 3-0 mağlup oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mainz, Dortmund'u devirdi ve umutlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 21:29
Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşılaştı.

Mewa Arena'da oynanan maçı Mainz 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Barreiro, 19 ve 23. dakikada Jae-Sung kaydetti.

Dortmund'da Salih Özcan maça 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran Mainz, kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Dortmund ise 60 puanla 5. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Darmstadt ile oynayacak. Mainz ise Wolfsburg ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery