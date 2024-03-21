MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 94-76 Baskonia

THY EuroLeague 31. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Baskonia karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Zalgiris Kaunas, 94-76 kazandı.
Baskonia'da Keenan Evans 20 sayı, 4 asist, Kevarrius Hayes ise 17 sayı, 7 ribaund performanslarıyla yıldızlaştı.
Zalgiris, bu sonuçla birlikte 13. galibiyetini aldı. Baskonia ise 16 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Zalgiris Kaunas, 94-76 kazandı.
Baskonia'da Keenan Evans 20 sayı, 4 asist, Kevarrius Hayes ise 17 sayı, 7 ribaund performanslarıyla yıldızlaştı.
Zalgiris, bu sonuçla birlikte 13. galibiyetini aldı. Baskonia ise 16 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ