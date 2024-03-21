MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 94-76 Baskonia

THY EuroLeague 31. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı 94-76 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Zalgiris Kaunas 94-76 Baskonia
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21 Mart 2024 23:57
THY EuroLeague 31. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Baskonia karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Zalgiris Kaunas, 94-76 kazandı. 

Baskonia'da Keenan Evans 20 sayı, 4 asist, Kevarrius Hayes ise 17 sayı, 7 ribaund performanslarıyla yıldızlaştı. 

Zalgiris, bu sonuçla birlikte 13. galibiyetini aldı. Baskonia ise 16 galibiyette kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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