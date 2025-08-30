30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
0-122'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
0-021'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
0-019'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-117'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1DUR
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
0-263'
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-190'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

M'Baye Niang, Gençlerbirliği'ne transfer oldu!

Trendyol Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli golcü M'Baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
M'Baye Niang, Gençlerbirliği'ne transfer oldu!
 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang, ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında da oynadı.

Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol atan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Gaziantep FK 4 1 1 2 2 7 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 1 5 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kasımpaşa 3 0 1 2 1 3 1
15 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
16 Kocaelispor 4 0 1 3 1 5 1
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
