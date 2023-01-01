Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Olimpik Lyon ile Clermont karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Clermont, 1-0 kazandı.
Clermont'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Muhammed Cham penaltıdan kaydetti.
Fransa Ligue 1'de 5 maç sonra kazanan Clermont, puanını 22'e yükseltti. Lyon ise bu sezon ligde 7. yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.
Lyon, gelecek hafta Nantes'e konuk olacak. Clermont ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.
Clermont'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Muhammed Cham penaltıdan kaydetti.
Fransa Ligue 1'de 5 maç sonra kazanan Clermont, puanını 22'e yükseltti. Lyon ise bu sezon ligde 7. yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.
Lyon, gelecek hafta Nantes'e konuk olacak. Clermont ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.
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