Lyon, yeni yıla kötü başladı!

Lyon, kendi evinde ağırladığı Clermont'a 1-0 kaybetti ve bu sezon ligdeki 17. maçında 7. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lyon, yeni yıla kötü başladı!
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01 Ocak 2023 20:54
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Olimpik Lyon ile Clermont karşı karşıya geldi. Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Clermont, 1-0 kazandı.

Clermont'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Muhammed Cham penaltıdan kaydetti.

Fransa Ligue 1'de 5 maç sonra kazanan Clermont, puanını 22'e yükseltti. Lyon ise bu sezon ligde 7. yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.

Lyon, gelecek hafta Nantes'e konuk olacak. Clermont ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.

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