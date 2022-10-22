Fransa Ligue 1'de Lyon, Montpellier deplasmanına konuk oldu. Stade de la Mosson'daki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Lyon oldu.



Lyon, 33. dakikada Houssem Aouar ile öne geçerken, Montpellier bu gole 70. dakikada Sepe Elye Wahi ile karşılık verdi. Lyon'da 90. dakikada ise sahneye Alexandre Lacazette çıktı ve maçın skorunu tayin etti.



Öte yandan Lyon'da Sinaly Diomande 74, Montpellier'de ise Stephy Mavididi 76. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.



Lyon, yeni teknik direktörü Laurent Blanc ile çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini elde etti.



Bu sonucun ardından Lyon, 17 puana yükseldi. Montpellier 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lyon, sahasında Lille'i ağırlayacak. Montpellier, Rennes deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Lyon / Twitter





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