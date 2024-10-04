UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Lyon, Rangers deplasmanına konuk oldu. Fransız temsilcisi, Ibrox'taki maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Lyon'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 55'te Malick Fofana ile 19 ve 45'ta Alexandre Lacazette attı. Rangers'ın tek golü 14. dakikada Tom Lawrence'ten geldi.



Bu sonucun ardından Lyon, Avrupa Ligi'nde iki maçta 6 puana ulaştı. Rangers, 3 puanda kaldı.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Lyon, turnuvadaki bir sonraki maçında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Rangers ise FCSB ile puan mücadelesi verecek.



