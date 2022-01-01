Luka yamuk potayı fark etti, maç 44 dakika uzadı!

Philadelphia 76ers ile Dallas Mavericks arasında dün gece oynanan maç, ilk çeyreğin ortasında potalardan birinin eğri olduğu tespit edildiğinde 44 dakika ertelendi.



76ers'ın ilk çeyreğin bitimine 6:03 kala 19-17 önde olduğu sırada bir üçlük isabeti bulan Mavericks yıldızı Luka Doncic, hakemlere potanın yamuk olduğunu söylerken görüldü.



Arena bakım ekibi eğri pota üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Dallas'tan Boban Marjanovic potayı kendi yöntemleriyle düzeltmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı.



Tüm potanın, panyanın ve destek kolonunun değiştirilmesi gerektiği belirlendi ve değişiklik yapıldıktan sonra, maç devam etmeden önce oyunculara ısınmaları için beş dakika süre verildi.



