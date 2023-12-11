Luiz Gustavo'nun yeni takımı açıklandı

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luiz Gustavo'nun yeni takımı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 18:50
Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, 36 yaşındaki orta saha Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilya ekibinin, Gustavo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

2019-20 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla 97 karşılaşmada oynamış 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery