Luis Diaz, Barcelona'ya kapılarını kapattı!

Barcelona'nın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Luis Diaz, Liverpool'da mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luis Diaz, Barcelona'ya kapılarını kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2024 15:54
Liverpool forması giyen Luis Diaz, İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

Diaz, "Liverpool gibi büyük bir kulübe geldiğinizde birçok şey öğreniyorsunuz. Her seferinde daha profesyonel olmayı, daha iyi bir insan ve arkadaş olmayı öğreniyorsunu. Gerçek şu ki burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Kolombiyalı futbolcunun adı transferde Barcelona ile anılmıştı.

Liverpool'un 2022 yılında Porto'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery