Luis Diaz, Barcelona'ya kapılarını kapattı!

Liverpool forması giyen Luis Diaz, İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi.



Diaz, "Liverpool gibi büyük bir kulübe geldiğinizde birçok şey öğreniyorsunuz. Her seferinde daha profesyonel olmayı, daha iyi bir insan ve arkadaş olmayı öğreniyorsunu. Gerçek şu ki burada olmaktan çok mutluyum." dedi.



Kolombiyalı futbolcunun adı transferde Barcelona ile anılmıştı.



Liverpool'un 2022 yılında Porto'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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