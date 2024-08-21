Lugano'dan olay Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Lugano, X hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maça gönderme yapan Lugano, "10 ay önce şu oldu, Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda 3-2 kaybettiği maçın ardından deplasmanda Lugano'yu 2-0 kazanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maça gönderme yapan Lugano, "10 ay önce şu oldu, Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda 3-2 kaybettiği maçın ardından deplasmanda Lugano'yu 2-0 kazanmıştı.
Lugano: "10 ay önce şu oldu, Beşiktaş'a karşı 10 dakiada 3 gol attık!"pic.twitter.com/bx48ozZtKi
— Sporxtv (@sporxtv) August 21, 2024
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