Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve iki sezondur bir takımın başına geçmeyen 66 yaşındaki teknik direktör Louis van Gaal, Alman basınına verdiği röportajda transfer itiraflarında bulundu.
''MESUT VE SNEIJDER'İ İSTEMİŞTİM''
2009-2011 yılları arasında Bayern Münih'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, ''Ribery, 10 numara pozisyonunda çok zayıf kalıyordu. 10 numara transferi için Werder Bremen'den Mesut Özil ve Real Madrid'den Wesley Sneijder'i transfer etmek istemiştim. Benim listemden sadece Danijel Pranjic'i alabilmiştik'' sözlerini kullandı.
Bayern Münih alt yapısında önemli işlere imza atan van Gaal, ''24 kişilik kadroda yetenekli genç futbolcular da yer almalı. Ben de Thomas Müller'i takıma kazandırmıştım'' şeklinde konuştu.
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''MESUT VE SNEIJDER'İ İSTEMİŞTİM''
2009-2011 yılları arasında Bayern Münih'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, ''Ribery, 10 numara pozisyonunda çok zayıf kalıyordu. 10 numara transferi için Werder Bremen'den Mesut Özil ve Real Madrid'den Wesley Sneijder'i transfer etmek istemiştim. Benim listemden sadece Danijel Pranjic'i alabilmiştik'' sözlerini kullandı.
Bayern Münih alt yapısında önemli işlere imza atan van Gaal, ''24 kişilik kadroda yetenekli genç futbolcular da yer almalı. Ben de Thomas Müller'i takıma kazandırmıştım'' şeklinde konuştu.
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