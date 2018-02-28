Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve iki sezondur bir takımın başına geçmeyen 66 yaşındaki teknik direktör, Alman basınına verdiği röportajda transfer itiraflarında bulundu.2009-2011 yılları arasında Bayern Münih'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, ''Ribery, 10 numara pozisyonunda çok zayıf kalıyordu. 10 numara transferi için Werder Bremen'denve Real Madrid'den'i transfer etmek istemiştim. Benim listemden sadece Danijel Pranjic'i alabilmiştik'' sözlerini kullandı.Bayern Münih alt yapısında önemli işlere imza atan van Gaal, ''24 kişilik kadroda yetenekli genç futbolcular da yer almalı. Ben de Thomas Müller'i takıma kazandırmıştım'' şeklinde konuştu.