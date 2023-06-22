Liverpool'dan, Chiesa hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Juventus'un kanat oyuncusu Federico Chiesa için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'dan, Chiesa hamlesi!
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22 Haziran 2023 18:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Orta sahaya Mac Allister takviyesini yapan Merseyside ekibi, Jurgen Kloop'un talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir.

İtalyan basınında geçen haberlere göre Liverpool, Chiesa için 40 milyon euroluk bir teklif yapacak. 

Buna karşın İtalyan devinin Chiesa için en az 60 milyon euro talep ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Massimiliano Allegri ile ilişkileri iyi olmaması sebebiyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Federico Chiesa bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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