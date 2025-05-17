17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
0-237'
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-3
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-4
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
1-4
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-3
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-2
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-2
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-1
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-2
17 Mayıs
C.Palace-M.City
1-047'
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
0-022'
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Liverpool'dan 35 milyon euro'ya transfer: Jeremie Frimpong

Liverpool, Jeremie Frimpong transferi için Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.

calendar 17 Mayıs 2025 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan 35 milyon euro'ya transfer: Jeremie Frimpong
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılacağını Trent Alexander-Arnold'un yerini sezon bitmeden doldurmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'u kadrosuna katacak.

35 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, bu transfer için Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.

Hollandalı Frimpong için sağlık kontrollerinin planlandığı ve 24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri sonrası Liverpool'a 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 48 maçta süre bulan Frimpong, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.