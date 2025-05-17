Liverpool'dan 35 milyon euro'ya transfer: Jeremie Frimpong

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılacağını Trent Alexander-Arnold'un yerini sezon bitmeden doldurmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'u kadrosuna katacak.
35 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, bu transfer için Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
Hollandalı Frimpong için sağlık kontrollerinin planlandığı ve 24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri sonrası Liverpool'a 5 yıllık imza atacağı belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen'de bu sezon 48 maçta süre bulan Frimpong, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'u kadrosuna katacak.
35 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, bu transfer için Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
Hollandalı Frimpong için sağlık kontrollerinin planlandığı ve 24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri sonrası Liverpool'a 5 yıllık imza atacağı belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayer Leverkusen'de bu sezon 48 maçta süre bulan Frimpong, 5 gol attı ve 12 asist yaptı.
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