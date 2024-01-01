Liverpool'a yeni genç yıldız: Olise

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Liverpool, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Crystal Palace ile başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Michael Olise'yi takibe aldı.



Muhammed Salah'ın sezon sonunda olası ayrılığını düşünen İngiliz devinin, yerini doldurabilecek genç yetenek arayışına başladığı ve Olise'yi gözüne kestirdiği belirtildi.



GÖRÜŞME YAPACAKLAR



Liverpool yönetiminin, teknik direktör Klopp'un istediği doğrultusunda Crystal Palace'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı.



CHELSEA VE CITY DE İSTEMİŞTİ



Haberde, geçmiş dönemde Chelsea ve Manchester City'nin de Olise için teklif yaptığı ancak Crystal Palace'ın teklifi geri çevirerek oyuncuyla yeni sözleşme imzaladığı belirtildi. Ancak İngiliz ekibinin bu kez Olise için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Crystal Palace formasını 9 kez giyen Olise, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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