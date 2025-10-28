28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Livakovic'e bir şok daha!

Fenerbahçe'den sonra Girona'da forma bulamayan Dominik Livakovic bir şok daha yaşadı. Sırtından ağrıları olan Livakovic, bir süre sahalardan uzak kalacak.

calendar 28 Ekim 2025 16:14 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Livakovic'e bir şok daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'den sonra Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da adeta kabus yaşıyor.

İspanyol ekibinde şu ana kadar forma şansı bulamayan Livakovic'in, Kral Kupası'ndaki Constancia maçında forma giymesi bekleniyordu ancak Hırvat file bekçisi sakatlandı.

Sırtında ağları bulunan Livakovic, bu maçta forma giyemeyecek. 30 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönüş tarihi ise belirsiz.

Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Livakovic'in, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.