Lille, derbide Lens'i devirdi!

Fransa Ligue 1'de Lille, derbide sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Lille, derbide Lens'i devirdi!
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30 Mart 2025 23:38
Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Lille, sahasında Nord derbisinde Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'da oynanan maçı Lille, 1-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mathias Fernandez-Pardo attı.

Lille, bu sonucun ardından 47 puana yükseldi. Lens, 39 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Lyon deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek.

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