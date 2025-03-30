Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Lille, sahasında Nord derbisinde Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'da oynanan maçı Lille, 1-0'lık skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mathias Fernandez-Pardo attı.
Lille, bu sonucun ardından 47 puana yükseldi. Lens, 39 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Lyon deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek.
Lille'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mathias Fernandez-Pardo attı.
Lille, bu sonucun ardından 47 puana yükseldi. Lens, 39 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Lyon deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek.