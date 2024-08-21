Lillard: "Yeteri kadar takdir görmüyorum..."

Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak "yeterince takdir görmediğini" iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard: 'Yeteri kadar takdir görmüyorum...'
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21 Ağustos 2024 11:47
Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, NBA'deki en iyi oyunculardan biri olarak "yeterince takdir görmediğini" iddia etti.

Lillard, Club 520 podcast'inde kariyeri boyunca ligdeki en iyi oyunculardan biri olduğu için bu konuda yeterince takdir görmediğini hissettiğini belirtti:

"Kesinlikle konuşmuyorlar. Sanki aynı şeyleri yapmıyormuşum gibi davranıyorlar. Bu benim 13'üncü sezonum olacak... Ligde geçirdiğim süreç içerisinde oldukça iyi olan bir sürü oyuncu olduğunu düşününce, bunu istikrarlı bir şekilde yapan çok fazla kişi olmamıştı. Ama bence insanlar istikrardan sıkılıyor. Ve ben de pek sesi çıkan biri değilim fakat bu işi uzun süredir yapıyorum ve kazanıyorum da."

Bireysel anlamda düşüş yaşadığı 2023-24 sezonunda 73 maçta 24.3 sayı, 7.0 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalayan ve kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmiş olan Lillard, NBA'in 75. Yıl Dönümü Takımı'na seçilen oyuncular arasındaydı.

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