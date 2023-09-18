Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları Antalya'da olacak

Likya Cup Yelkenli Yat Yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında 22-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.



Kemer Belediye Yat Yelken Spor Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli, yaptığı açıklamada, yarışlara 15 teknenin katılmasının beklendiğini belirtti.



Organizasyonun bölgedeki tek yelken yarışı olduğunu ifade eden Yeşilli, şunları kaydetti:



"Likya Cup'ı uluslararası yarışa çevirmek istiyoruz. Kemer bölgesinin denizcilik geçmişinin de hatırlanmasını istiyoruz. Özellikle Phaselis Antik Kenti'nin limanı ve bölgedeki ticari değerini hatırlatan bir yarış olmasını hayal ediyoruz. Bu yılki yarışlarımızın planlamasını Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen Phaselis Sanat Etkinlikleri ile aynı zamana denk getirdik. Phaselis Antik Kenti bölgesinin en önemli ticari ürünü olan yaban gülünü öne çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölgemizdeki Paris 2 batığını batıran Mustafa Ertuğrul Aker'i de anmak istiyoruz."



Yeşilli, yarışların sabit salmalı tekneler yarışı olduğu için iki gün start verileceğini aktararak, "İlk gün Paris 2 batığının yakınından start alacağız. Buradan Tekirova Mahallesi'ndeki Üç Adalar mevkisine kadar gidip Phaselis Antik Kenti Limanı'nda yarışımızı sonlandırmak istiyoruz. İkinci gün ise Kemer Marina ile Fener Sığlığı arasındaki alandan start veriyoruz. Kiriş istikametinde gidip gelerek yarışımızı sonlandıracağız." bilgisini paylaştı.



