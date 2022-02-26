İspanya La Liga'nın 26. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Vallecas Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.



Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Karim Benzema kaydetti.



Bu maçın ardından ligin en tepesindeki Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. 31 puanda kalan Rayo Vallecano ise 12. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Rayo Vallecano ise deplasmanda Cadiz'le karşılaşacak.





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