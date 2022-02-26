Lider Real, deplasmanda Benzema ile güldü

İspanya La Liga'nın 26. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lider Real, deplasmanda Benzema ile güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 22:31
Karim Benzema
Karim Benzema
Real Madrid
İspanya La Liga'nın 26. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Vallecas Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0 kazandı.

Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu maçın ardından ligin en tepesindeki Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. 31 puanda kalan Rayo Vallecano ise 12. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Rayo Vallecano ise deplasmanda Cadiz'le karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.