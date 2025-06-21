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Lewandowski için Arabistan sesleri yükseliyor!

Barcelona'da sözleşmesinin son senesine giren Robert Lewandowski için Suudi Arabistan iddiaları sürüyor. Yıldız golcünün sözleşmesi sona erdikten sonra transfer olacağı öne sürüldü.

calendar 21 Haziran 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lewandowski için Arabistan sesleri yükseliyor!
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Barcelona formasıyla son senesine giren Robert Lewandowski için Suudi Arabistan sesleri yükseliyor. 

"EN AZ 1 SENEM DAHA VAR"

Tüm bu transfer söylentilerine rağmen deneyimli golcü, Katalonya'da kalma arzusunu sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "Bu seviyede en az bir yıl daha kendimi oynarken görüyorum." dedi.

2026'DA ARABİSTAN'DA OLACAK

Suudi Arabistan merkezli Al-Riyadiyah gazetesi ise Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi 2026'da sona erdiğinde, Suudi Ligi'ne transfer olacağını iddia etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 52 maçta forma giyen dünya yıldızı golcü, 42 gol, 3 asist kaydetti.

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