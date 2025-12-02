02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
0-122'
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-022'
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Lewandowski belirsizliği: Barcelona forvet arıyor

Barcelona, ekonomik kısıtlamalar nedeniyle ara transferde büyük hamle yapmasa da gelecek sezon kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Lewandowski belirsizliği: Barcelona forvet arıyor
Avrupa futbolunda ara transfer dönemi yaklaşırken, kulüpler gelecek sezonun kadro planlamalarına odaklanıyor.
 
La Liga'da liderliğe yükselen Barcelona'da gündem, forvet hattına yapılacak takviye.
 
BARCELONA FORVET ARIYOR
 
The Athletic'in haberine göre, Barcelona, LaLiga'nın belirlediği harcama limitleri nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılı olsa da, gelecek sezon için kadroya bir forvet oyuncusu katmayı planlıyor. Ara transfer döneminde ise büyük bir hamle yapması beklenmiyor. Kulüp, forvet transferinin ardından stoper takviyelerini değerlendirecek.
 
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin takımda kalmama ihtimali yüksek olarak görülüyor. Lewandowski'nin kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen, yeni bir anlaşma imzalaması beklenmiyor.
 
PERFORMANSI
 
Bu sezon Barcelona formasıyla 15 maçta görev alan deneyimli golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olmuştu.
