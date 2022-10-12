Lewandowski Barcelona'yı ipten aldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı.



Camp Nou'da oynanan karşılaşma nefesleri kesti ve 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Maçın 40. dakikasında Dembele ile öne geçen Barcelona ilk yarıyı önde kapattı.



İkinci yarıya ise Inter hızlı başladı ve Barella 50'de skoru eşitledi. Ardından 63'te sahneye çıkan Lautaro Martinez skoru 2-1 Inter lehine çevirdi. 82'de Lewandowski bu kez skoru eşitleyen isim oldu. 90'da Gosens Inter'i öne geçirdi ancak Lewandowski bir kez daha sahneye çıkarak 90+2'de skoru 3-3 yaptı ve maçın skorunu ilan etti.



Nefesleri kesen mücadelede Hakan Çalhanoğlu 76 dakika görev yaptı.



Bu sonuçla Barcelona puanını 4'e çıkardı, Inter ise 7'ye yükseltti.





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