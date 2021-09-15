Leonardo'dan Mbappe açıklaması

PSG Sportif Direktörü Leonardo, çok konuşulan Kylian Mbappe'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı.



Brezilyalı yönetici Leonardo, yaz transfer döneminin son haftasında Mbappe için Real Madrid'le pazarlık yaptıklarını doğrulayarak, "Açıkçası bu bize saygısızca geldi. Dünyanın en iyi oyuncularından birini almak için 1 hafta pazarlık süresi ayarlayamazsınız. Real Madrid bize onu aldığımızdan daha az bir teklif yaptı. 2-3-4 ay transfer görüşmek varken son hafta konuşmak tuhaftı" diye konuştu.



"MESSI, MBAPPE, NEYMAR ARASINDA KISKANÇLIK YOK"



Real Madrid'in teklifini kabul etmeyi hiç düşünmediklerini belirten Mbappe, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, doğru. Ben gelecekte onun PSG'den ayrılacağını düşünmüyorum. Messi - Neymar - Mbappe çok uyumlu üçlü oldu. Aralarında kıskançlık da yok. Bu olağanüstü üçlüyü bir araya getirmek 1 sezonluk olacak kadar kolay bir planlama değil" diyerek dedikodulara son noktayı koymuş oldu.



