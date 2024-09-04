Leo Dubois, Eyüpspor'a imza atıyor!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois ile anlaşma sağladıklarını ve Fransız oyuncu ile sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois, Eyüpspor'a imza atıyor!
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04 Eylül 2024 22:32
Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Türkiye'de kalıyor.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Leo Dubois ile anlaşma sağladı. Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaşma sağladıklarını ve imza atacaklarını söyledi.

Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın (perşembe) imzaları atacağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından sarı-kırmızı takımdan ayrılmıştı.

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