Lens, deplasmanda 2 golle galip

Fransa Ligue 1'in 8.haftasında Lens, deplasmanda St. Etienne'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lens, deplasmanda 2 golle galip
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19 Ekim 2024 22:04
Fransa Ligue 8. hafta maçında Lens, deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki maçta Lens, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 20'de Przemyslaw Frankowski ve 79'da Remy Lascary kaydetti.

Lens, bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. St. Etienne, 7 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lens, Lille'yi konuk edecek. St. Etienne, Angers deplasmanına gidecek.
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