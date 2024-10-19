Lens, deplasmanda 2 golle galip

Fransa Ligue 8. hafta maçında Lens, deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Stade Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki maçta Lens, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 20'de Przemyslaw Frankowski ve 79'da Remy Lascary kaydetti.
Lens, bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. St. Etienne, 7 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lens, Lille'yi konuk edecek. St. Etienne, Angers deplasmanına gidecek.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 20'de Przemyslaw Frankowski ve 79'da Remy Lascary kaydetti.
Lens, bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. St. Etienne, 7 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lens, Lille'yi konuk edecek. St. Etienne, Angers deplasmanına gidecek.