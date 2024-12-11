Leipzig'in kabusu, Aston Villa'nın yükselişi sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Aston Villa, deplasmanda RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig'in kabusu, Aston Villa'nın yükselişi sürüyor!
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11 Aralık 2024 01:11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Aston Villa, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada John McGinn, 52. dakikada Jhon Duran ve 85. dakikada Ross Barkley kaydetti. Leipzig'in golleri ise 27. dakikada Lois Openda ve 62. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükseldi. RB Leipzig ise 6. maçından da mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RB Leipzig sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak, Aston Villa ise Monaco deplasmanına konuk olacak.

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