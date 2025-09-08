08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

LeBron ne kadar süre daha oynayacağını "henüz belirlemedi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 40'lı yaşlarına girmesine rağmen elit seviyede oynamaya devam ederken kariyerinin geleceği konusunda net bir karar vermiş değil.

calendar 08 Eylül 2025 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre James, ne kadar süre daha oynayacağını henüz belirlemedi:

"Konuşmalarıma dayanarak söylüyorum, gerçekten bilmiyorlar. Bildiğim kadarıyla LeBron yıl yıl düşünüyor."


James, Temmuz 2024'te Lakers ile iki yıl, 104 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada no-trade (takasa kapalı) maddesi ve 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyona yaz aylarında karar verecek olması, geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı.

2024-25 sezonunda James birçok tarihi başarıya imza attı:

NBA tarihinin dört maç üst üste triple-double yapan en yaşlı oyuncusu oldu.

Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek en çok süre alan oyuncu unvanını aldı.

Normal sezon ve playofflar toplamında 50.000 sayıyı geçti.

Oğlu Bronny James ile aynı anda NBA sahasında oynayan ilk baba-oğul oldu.

Michael Jordan'ın 30 sayı üstü maç rekorunu kırdı.

Tüm zamanların top çalma listesinde yedinci sıraya yükseldi.

Ancak Lakers, üst üste ikinci kez playoffların ilk turunda elendi. 2025'te Minnesota Timberwolves karşısında seriyi kaybeden ekip, James'in ne kadar süre daha takımın merkezinde yer alacağı sorusuyla karşı karşıya.

40 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla hâlâ ligin en verimli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
