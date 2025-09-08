Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 40'lı yaşlarına girmesine rağmen elit seviyede oynamaya devam ederken kariyerinin geleceği konusunda net bir karar vermiş değil.ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre James, ne kadar süre daha oynayacağını henüz belirlemedi:James, Temmuz 2024'te Lakers ile iki yıl, 104 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada no-trade (takasa kapalı) maddesi ve 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyona yaz aylarında karar verecek olması, geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdı.2024-25 sezonunda James birçok tarihi başarıya imza attı:Ancak Lakers, üst üste ikinci kez playoffların ilk turunda elendi. 2025'te Minnesota Timberwolves karşısında seriyi kaybeden ekip, James'in ne kadar süre daha takımın merkezinde yer alacağı sorusuyla karşı karşıya.40 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla hâlâ ligin en verimli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.