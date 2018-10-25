LeBron, Lakers'ın ilk galibiyeti için: "Harika bir his"

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın geçtiğimiz gece sezondaki ilk galibiyetini almasının "harika hissettirdiğini" söyledi.
Phoenix Suns'a karşı 131-113 galip gelinen karşılaşmada dördüncü çeyrekte oturan LeBron, şu ifadeleri kullandı: "Harika hissettiriyor. Bu her türlü bir galibiyet tabii, ama bu antrenman kampında ve ilk maçlarda yaptıklarımızı bilmek güzel his. Üzerine eğildiğimiz konu da bu. Savunmaya olan yaklaşımımız, sezon boyunca üzerine eğileceğimiz konu olacak. Oyuna yaklaşımımız, fizikselliğimiz, iletişimimiz ve ikinci çeyrekte yapmış olduklarımız da."
LeBron, karşılaşmada 19 sayı, 10 asist ve 7 ribaund ile oynamıştı.