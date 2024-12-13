Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, sol ayağındaki ağrı nedeniyle bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği bildirildi.



Lakers, takımın dört günlük aradan sonra oynayacağı ilk karşılaşma olan Timberwolves maçında, James'in üst üste ikinci kez yer almayacağını duyurdu.



LeBron, koç JJ Redick'in ifadesine göre "kişisel sebeplerden" dolayı mazeretli bir yoklukla bu hafta takımdan uzak kalmıştı. James'in, Lakers'ın Pazar günü evinde Memphis Grizzlies'e karşı oynayacağı bir sonraki maçtan önce Minnesota'ya gidip gitmeyeceği ise halen belirsiz durumda.



James, Lakers'ın geçtiğimiz Pazar günü evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup ettiği maçta, sezondaki ilk maçını kaçırmış ve bu yokluk da ayak sakatlığına bağlanmıştı.



LeBron, 10-4'lük bir başlangıçtan sonra 10 maçtan yedisini kaybeden Lakers (13-11) için ortalama 23.0 sayı, 9.1 asist ve 8.0 ribaund kaydediyor.



