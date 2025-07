Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in NFL modelinden ilham alarak "Yılın Hücum Oyuncusu" ödülünü gündemine almasını önerdi.James, bu önerisini "Mind the Game" adlı podcast programında dile getirdi. NFL'de MVP ödülü genellikle oyun kuruculara verilirken, "Offensive Player of the Year" ödülü daha çok bireysel hücum etkisiyle öne çıkan wide receiver veya running back gibi oyunculara takdim ediliyor. LeBron, benzer bir ayrımın NBA'de de oyuncular için ekstra motivasyon yaratabileceğini savundu.NBA başkanı Adam Silver, geçmişte lige yeni turnuvalar ve ödüller eklemeye açık olduğunu göstermişti. Son olarak "Clutch Player of the Year" (Kritik Anların Oyuncusu) ödülünü devreye sokmuş ve mevcut tüm bireysel ödülleri efsane oyuncuların isimleriyle yeniden adlandırmıştı.LeBron, Lakers ile 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kaldı. Ancak Klutch Sports CEO'su Rich Paul'ün, Lakers'ın rekabetçi yapısı hakkındaki şüphelerini dile getirmesi sonrası yıldız oyuncunun geleceği yeniden sorgulanmaya başlandı.