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LeBron James'ten NBA'e yeni ödül önerisi: 'Yılın Hücum Oyuncusu'

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in NFL modelinden ilham alarak "Yılın Hücum Oyuncusu" ödülünü gündemine almasını önerdi.

calendar 22 Temmuz 2025 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron James'ten NBA'e yeni ödül önerisi: 'Yılın Hücum Oyuncusu'
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'in NFL modelinden ilham alarak "Yılın Hücum Oyuncusu" ödülünü gündemine almasını önerdi.

James, bu önerisini "Mind the Game" adlı podcast programında dile getirdi. NFL'de MVP ödülü genellikle oyun kuruculara verilirken, "Offensive Player of the Year" ödülü daha çok bireysel hücum etkisiyle öne çıkan wide receiver veya running back gibi oyunculara takdim ediliyor. LeBron, benzer bir ayrımın NBA'de de oyuncular için ekstra motivasyon yaratabileceğini savundu.

"NFL'in hem 'Yılın Hücum Oyuncusu' hem de MVP ödülünü nasıl verdiğini düşündüm. Bu bizim ligimizde de olabilecek bir şey olabilir diye aklımdan geçirdim; yani hem 'Yılın Hücum Oyuncusu' hem de MVP ödülü verilebilir… Bu işler zamanla değişiyor.

Mesela, 'En iyi oyuncu' kim? Takımıyla birlikte en iyi sezonu geçiren oyuncu mu? Belki bu 'Yılın Hücum Oyuncusu'na verilir. Yoksa istatistiksel olarak ligin en iyi oyuncusu olan kişi mi? Yani bu kişi ligdeki en iyi oyuncuydu. Ama tabii, takımı playoff'a bile yaklaşamamış birini de bu kategoriye koyamazsın… O zaman bu oyuncu en değerli oyuncu olmuş olmaz."


NBA başkanı Adam Silver, geçmişte lige yeni turnuvalar ve ödüller eklemeye açık olduğunu göstermişti. Son olarak "Clutch Player of the Year" (Kritik Anların Oyuncusu) ödülünü devreye sokmuş ve mevcut tüm bireysel ödülleri efsane oyuncuların isimleriyle yeniden adlandırmıştı.

LeBron, Lakers ile 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak takımda kaldı. Ancak Klutch Sports CEO'su Rich Paul'ün, Lakers'ın rekabetçi yapısı hakkındaki şüphelerini dile getirmesi sonrası yıldız oyuncunun geleceği yeniden sorgulanmaya başlandı.

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