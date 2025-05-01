LeBron'dan emeklilik açıklaması: "Şu an bir cevabım yok"

Los Angeles Lakers'ın ilk turda elenmesinin ardından konuşan LeBron James, kariyerine devam edip etmeyeceğine dair kesin bir karar vermediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron'dan emeklilik açıklaması: 'Şu an bir cevabım yok'
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01 Mayıs 2025 12:04
Los Angeles Lakers'ın ilk turda elenmesinin ardından konuşan LeBron James, kariyerine devam edip etmeyeceğine dair kesin bir karar vermediğini açıkladı.

NBA tarihinin en skorer ismi olan 40 yaşındaki LeBron James, 22. sezonunun ardından geleceğiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. Lakers'ın Minnesota Timberwolves karşısında 103-96'lık yenilgiyle elendiği serinin ardından basın mensuplarına konuşan James, "Bu konuda şu an bir cevabım yok. Eşimle ve yakın çevremle oturup konuşmam gerekecek," dedi.

James, "Ne kadar daha oynayacağımı düşünmek tamamen bana kalmış bir konu. Bu benimle alakalı," sözleriyle sürecin kişisel bir karar olacağını vurguladı.

LeBron'un bu yaz emeklilik kararı alması beklenmiyor. Çoğu yorumcu, efsane oyuncunun 23. sezonuyla birlikte Vince Carter ile paylaştığı en uzun NBA kariyeri rekorunu tek başına ele geçireceğini düşünüyor. Ayrıca sadece 49 normal sezon maçı sonra Robert Parish'in 1.611 maçlık tüm zamanların rekorunu da kırabilir.

Bu sezon 24.4 sayı (çaylak sezonundan bu yana en düşük), 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalayan James, performans anlamında hâlâ üst seviyede olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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