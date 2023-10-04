Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny'nin rehabilitasyonda olduğunu ve bu sezon Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde oynamayı planladığını söyledi.



USC'deki birinci yılında bulunan Bronny, yaz döneminde yaptığı bir antrenman sırasında kalp krizi geçirerek tüm basketbol dünyasını derinden sarsmıştı.



Basketbol oynamaya geri dönebileceğine ilişkin güncellemeler olumlu olsa da, bu sezon Trojans ekibi için oynayıp oynayamayacağına dair henüz hiçbir haber çıkmamıştı.



İyileşme yoluna ilişkin son iyi haberlerde Bronny'nin babası LeBron, kendisi için mevcut planın bu yıl takıma katılmak olduğunu ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini açıkladı:



"Bronny son derece iyi durumda. Bu sezon USC'deki takım arkadaşlarıyla birlikte parkelere geri dönmek için rehabilitasyon sürecine başladı. Geçirdiği başarılı ameliyat sonrası her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu yaz ailemiz için duygusal anlamda oldukça sarsıcı bir dönemdi, fakat her şeye rağmen birbirimizin yanındayız."



2024 sınıfının en saygın adayları arasında yer alan Bronny, 247Sports'un derecelendirmesine göre genel sıralamada 22. sırada yer alırken, sınıfının en iyi beşinci kombo guardı olarak görülüyordu.



