Lazio, tek golle kazandı

Lazio, deplasmanda Genoa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, tek golle kazandı
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19 Nisan 2024 21:23
İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Lazio, Genoa deplasmanına konuk oldu. Lazio, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Lazio'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Luis Alberto attı.

Igor Tudor yönetiminde ligde dördüncü maçına çıkan Lazio, üçüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Lazio, 52 puana yükseldi. Genoa 39 puanda kaldı.

Lazio, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Genoa, sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

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