Lazio, Süper Lig'den transfer yapıyor!

Lazio'nun Fisayo Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lazio, Süper Lig'den transfer yapıyor!
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06 Haziran 2024 09:53
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızına İtalyan devi talip oldu.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Lazio, Fisayo Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak istiyor.

5 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Haberde İtalyan devinin oyuncu için 5 milyon euroyo gözden çıkardığı belirtildi.

Hatayspor'un ise Nijeryalı oyuncu için 6 milyon euro bonservis ve bonus talep ettiği ifade edildi.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Akdeniz ekibinin Champhionship ekibi Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı aktarıldı.

Hatayspor'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Bashiru, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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