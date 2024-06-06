Lazio, Süper Lig'den transfer yapıyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızına İtalyan devi talip oldu.



Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Lazio, Fisayo Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak istiyor.



5 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI



Haberde İtalyan devinin oyuncu için 5 milyon euroyo gözden çıkardığı belirtildi.



Hatayspor'un ise Nijeryalı oyuncu için 6 milyon euro bonservis ve bonus talep ettiği ifade edildi.



GELECEĞİ BELLİ OLACAK



Akdeniz ekibinin Champhionship ekibi Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde belli olacağı aktarıldı.



Hatayspor'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan Bashiru, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.





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